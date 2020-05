Bundesfamilienministerin Giffey will pflegende Angehörige in der Corona-Krise stärker unterstützen.

Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das Pflegeunterstützungsgeld müsse länger als zehn Tage gewährt werden. Zudem müssten die Antragsfristen für die Familienpflegezeit verkürzt werden. In der Corona-Krise hat sich die Lage der pflegenden Angehörigen verschärft, weil Tagespflegeplätze geschlossen wurden und kaum ausländische Pflegekräfte eingesetzt werden können.



Bisher können Beschäftigte eine zehntägige Auszeit von der Arbeit nehmen, wenn sie die Pflege für einen nahen Angehörigen organisieren müssen. Wer eine längere Familienpflegezeit in Anspruch nehmen will, muss momentan noch acht Wochen vor Beginn der Auszeit einen Antrag dafür stellen.