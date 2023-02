Die Kosten für die Pflege sind in den letzten Jahren stark gestiegen. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky)

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sieht ein Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums eine Anhebung um 0,35 Prozentpunkte ab Juli vor. Derzeit liegt der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung bei 3,05 Prozent des Bruttolohns, für Menschen ohne Kinder bei 3,4 Prozent. Diese sollen künftig noch stärker in die Pflicht genommen werden.

Gleichzeitig sollen Pflegebedürftige entlastet werden. So soll das Pflegegeld für Menschen, die zu Hause gepflegt werden, zum 1. Januar 2024 um fünf Prozent steigen. Auch Entlastungszuschläge für Pflegebedürftige im Heim sollen dem Entwurf zufolge im kommenden Jahr erhöht werden.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte sofortige finanzielle Entlastungen für Pflegebedürftige. Vorstand Brysch verwies darauf, dass die Altenpflege in den letzten fünf Jahren um 40 Prozent teurer geworden sei. Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen und die großen Sozialverbände appellierten in einem Brief an Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner, die Milliarden-Defizite in der Pflegeversicherung auch durch Steuermittel auszugleichen.

