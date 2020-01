Ab dem 1. Juli sollen Beschäftigte in der Altenpflege höhere Mindestlöhne bekommen.

Wie das Bundesarbeitsministerium in Berlin mitteilte, einigte sich die Pflegekommission darauf, dass die Mindestlöhne für Hilfskräfte im Osten und im Westen in vier Schritten einheitlich auf 12,55 Euro pro Stunde steigen sollen. Die Angleichung soll bis zum 1. September 2021 abgeschlossen sein.

Für Fachkräfte soll außerdem zum 1. Juli 2021 ein einheitlicher Mindestlohn in Höhe von 15,00 Euro pro Stunde eingeführt werden.



Arbeitsminister Heil bezeichnete die Anpassungen als einen ersten wichtigen Schritt hin zu einer besseren Entlohnung der Beschäftigten in der Pflegebranche.



Der Mindestlohn für die Branche wurde 2010 eingeführt. In Einrichtungen, die unter den Pflegemindestlohn fallen, arbeiten nach Angaben des Arbeitsministeriums derzeit rund 1,2 Millionen Beschäftigte.