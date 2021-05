Die Löhne und Gehälter in der Pflege in Deutschland sind in den vergangenen Jahren teils deutlich gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, verdienten vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in Krankenhäusern und Altenheimen 2020 durchschnittlich brutto knapp 33 Prozent mehr als 2010. Bei Fachkräften in Pflegeheimen fiel der Anstieg mit 38,6 Prozent noch etwas höher aus. Auf die Gesamtwirtschaft bezogen nahmen die Verdienste im Zehn-Jahres-Vergleich um gut 21 Prozent zu.



Am höchsten waren die Löhne in Krankenhäusern mit durchschnittlich 3.580 Euro brutto im Monat. Fachkräfte in Pflegeheimen verdienten etwa 3.360 Euro und jene in Altenheimen rund 3.300 Euro. Die Unterschiede sind laut Bundesamt unter anderem darauf zurückzuführen, dass in der Krankenpflege vielfach Tariflöhne gezahlt werden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.