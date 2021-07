In Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr als 53.600 Frauen und Männer eine Pflegeausbildung begonnen.

Nach einer grundlegenden Reform legte das Statistische Bundesamt erstmals entsprechende Zahlen für diesen Bereich vor. Anfang 2020 waren die bis dahin getrennten Ausbildungen in den Berufen Kranken-, Kinder- sowie Altenpflege zusammengeführt worden. Auch eine Vergütung wurde eingeführt. Nach Angaben der Statistiker lag das Durchschnittsalter der Auszubildenden bei 20 Jahren. Wie zuvor wählten vor allem Frauen den Pflegeberuf.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erklärte, es sei begrüßenswert, dass sich so viele Menschen für eine Ausbildung in der Pflege entschieden hätten. Doch es sei schwer einzuschätzen, ob vor allem die Altenpflege davon profitiere, da dort im Vergleich zur Krankenpflege die Bezahlung nach wie vor geringer ausfalle.

