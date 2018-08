Die Sprecherin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, Knüppel, hat die Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht kritisiert.

Knüppel sagte im Deutschlandfunk, eine derartige Diskussion helfe nicht, den Personalmangel in Pflegeberufen zu beseitigen. Pflegehelfer könne man täglich anwerben. Was fehle, seien die Fachkräfte. Außerdem habe schon der Zivildienst gezeigt, dass die Einarbeitungszeit der jungen Leute in keinem Verhältnis mehr zu den tatsächlichen Einsatzmöglichkeiten gestanden habe.



Der Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege, Greiner, lobte die Initiative von Bundesgesundheitsminister Spahn, relativ kurzfristig 13.000 neue Stellen in Krankenhäusern zu schaffen. Er habe damit am richtigen Punkt angesetzt, sagte Greiner ebenfalls im Deutschlandfunk.