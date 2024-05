Gesundheit

Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe DBfK e.V. (imago images / Jürgen Heinrich)

Die Präsidentin des Verbands, Bienstein, sagte im Deutschlandfunk, aufgrund der demographischen Entwicklung sei man bald nicht mehr in der Lage, alle älter werdenden Menschen zu versorgen. Der akute Mangel an Pflegekräften in Deutschland lasse sich auch nicht mehr durch Fachkräfte aus dem nahen Ausland kompensieren, da in vielen Ländern ähnlich wenige Menschen Pflegeberufe ergreifen würden. Bienstein forderte stattdessen eine umgehende Reform des aus ihrer Sicht "völlig überholten" Gesundheitssystems. So könnten beispielsweise durch den Abbau von Krankenhausbetten Kosten gespart und Pfleger in anderen Bereichen eingesetzt werden.

Der Deutsche Pflegerat rechnet damit, dass bis 2034 rund 500.000 Mitarbeiter in der Pflege fehlen werden. Schon heute könne man rund 115.000 Vollzeitstellen nicht mehr besetzen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.