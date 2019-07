Nach dem Willen von Gesundheitsminister Spahn sollen Pflegekräfte künftig mindestens 2.500 Euro im Monat verdienen.

Das entspreche einem Mindestlohn von gut 14 Euro, sagte Spahn dem ARD-Hauptstadtstudio. Derzeit verdienten Zigtausende in der Altenpflege deutlich weniger. Wer für die steigenden Kosten aufkommen soll, sagte der Minister nicht. Die Bundesregierung will den Beruf allerdings attraktiver machen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind derzeit fast 40.000 Stellen in der Pflege unbesetzt, davon fast 25.000 in der Altenpflege.