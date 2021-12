Es wird darüber diskutiert, auch Pflegekräfte in die Impfkampagnen mit einzubeziehen. (Archivbild) (picture alliance / dpa-Zentralbild / Waltraud Grubitzsch)

Präsidentin Vogler forderte in diesem Zusammenhang dauerhaft mehr rechtliche Befugnisse für den Berufszweig. In anderen Ländern sei es bereits Praxis, dass Pflegefachpersonen Impfkampagnen von der Beratung bis zum Impfen eigenständig durchführen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch in Deutschland seien die Kräfte dafür ausreichend qualifiziert. Zudem hätten sie ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Patienten und Pflegebedürftigen und würden deren gesundheitliche Situation kennen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 03.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.