In einer verzweifelten Situation kann es unter Medizinern den von Dritten nicht ohne weiteres verständlichen Ausruf geben: Ut aliquid fiat. Dass doch etwas geschehen möge. Egal was. Hauptsache, es passiert jetzt etwas. Das ist wohl der Ausgangspunkt bei einem der drängendsten und am meisten unterschätzten nationalen Probleme gewesen. Dem Pflegenotstand.

Operationssäle, Betten für lebensrettende Stammzelltransplantationen, ja komplette Stationen bleiben geschlossen wegen fehlenden Pflegepersonals. Wo aber sind all die Fachkräfte hin? Flucht ganz aus dem Beruf oder in erstaunlichem Umfang wohl auch in Teilzeit, viele davon aus reinem Selbstschutz vor Überforderung und Burnout, sowie nur wenig Nachwuchs.

Bundesgesundheitsminister Spahn packt es nun also an, ut aliquid fiat. Und sein Maßnahmenbündel hat dabei auch etwas von Erkenntnis getragener Verzweiflung.

Zu wenig Unterstützung für Kliniken

Jeder Versuch nämlich, die hochkomplexen Finanzierungslogiken und Zuständigkeiten von Ländern, gesetzlichen und privaten Kranken- und Pflegekassen, Gesetzgebung und Lobbyisten der verschiedensten Akteure nur holzschnittartig neu zu regeln, wäre zum sofortigen Scheitern verurteilt. 13.000 neue Stellen für die stationäre Dauerpflege soll es laut Gesetzesentwurf geben, sowie Untergrenzen für Pflegepersonal in Kliniken, wobei notwendige neue Stellen von den Krankenkassen – aus deren Milliarden Reserven, bitteschön – bezahlt werden sollen: Derartige Vorgaben hätte sich zunächst auch ein tüchtiger Oberinspektor des gehobenen Dienstes ausdenken, durchrechnen und dann vorgeben können.

Die Probleme der Umsetzung beginnen denn aber auch schon bei nun notwendigen Kofinanzierungsabsprachen mit den Bundesländern. Von denen haben manche ihre Kliniken trotz ausdrücklicher Verpflichtung finanziell im Stich gelassen, sodass diese stattdessen ihre Einnahmen aus der Krankenversorgung aufwenden müssen. Sie erzielen weniger Gewinn bzw. sogar Verlust und werden dann dafür öffentlich gelupft – von denselben Landespolitikern, die dem Mittelabzug und deren anderweitiger Verwendung taten- oder wirkungslos zusahen.

Eine Milliarde jährlich sollen künftig in den sogenannten Krankenhausstrukturfonds fließen, zur Hälfte aus Ländermitteln. Ob das klappt? Aber wofür reicht denn bei allen Krankenhäusern in Deutschland wohl eine Milliarde gerade mal?

Und die 13.000 zusätzlichen Stellen für Pflegeeinrichtungen: Sie müssen gemäß dieses Sofortprogramms von den Kassen übernommen werden. Wie bitte? War da nicht schon jetzt von unausweichlichen Erhöhungen der Pflegeversicherung im kommenden Jahr die Rede? Ist das Politik? Oder eben zunächst doch nur Oberinspektormentalität, die Kosten mal eben bloß weiterreicht. Das kann man dann ja zur Not so fortschreiben und sich um tiefer greifende Umschichtungen drücken.

Woher kommen neue Fachkräfte?

Genauso wie um die Frage: Wo steht eigentlich, dass man mit Gesundheit und Pflege Gewinn machen können soll? Wenn ja, wieviel darf es denn auf Kosten der Allgemeinheit sein in einem staatlich regulierten System? Für das Anpacken des Riesenproblems und eine durchaus komplexe Umsetzungslogik erntet Jens Spahn allerdings grundsätzlich begrüßende Zustimmung von vielen Akteuren – für das Aufgreifen und das rasche tatkräftige Anpacken eines unaufschiebbaren nationalen Problems.

Die Antwort auf die Frage, woher denn die neuen Fachkräfte kommen sollen, wenn jetzt schon so viele fehlen, bleibt offen. Kritische Blicke gibt es allenthalben: auf kürzer ausgebildete Pflegehelfer oder die teils schon verzweifelte Rekrutierung von Personal aus anderen Ländern. Sowie auf die Vorstellung, problemlos Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns gekommen sind, in größerer Zahl für Pflegeberufe ausbilden zu können: Richtschnur aller Maßnahmen ist und bleibt nur der kranke Mensch, der Patient. So können etwa vom Patienten geäußerte Beschwerden vom Pflegepersonal, das über keine angemessene Sprachkompetenz verfügt, falsch oder gar nicht verstanden werden. Mit entsprechenden Folgen.



Von wegen ut aliquid fiat. Also dass hier nur irgendwas passiert, reicht bestimmt nicht. Aber ein Anfang wurde gemacht.