Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, fordert Maßnahmen für mehr Besuchsmöglichkeiten in Heimen.

Infektionsschutz müsse dort zum Standard werden, sagte Westerfellhaus der "Rheinischen Post". Als Beispiel nannte er die in einigen Einrichtungen bereits bestehenden abgetrennten Besuchszonen, in denen sich Heimbewohner und Angehörige in einem wohnlichen Umfeld durch eine Scheibe getrennt sehen können. Auf diese Weise könnten Besuche auch in Zeiten von Infektionswellen und Pandemien möglich sein. Westerfellhaus betonte, der Schutz Pflegebedürftiger vor Infektionen dürfe nicht zur Vereinsamung führen.



Auch für Patienten, die etwa aufgrund ihrer Demenz solche Räume nicht nutzen könnten, sollten Besuchsmöglichkeiten geschaffen werden. Und Schwerkranke, die im Sterben lägen, sollten zumindest einen Menschen zum Abschied bei sich haben dürfen, mahnte der Bundesbeauftragte.