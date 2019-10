Der neue "Pflege-TÜV" in Deutschland ist heute gestartet.

Danach wird jede der mehr als 13.000 Heime in Deutschland künftig nach einem mehrstufigen System bewertet. So müssen die Einrichtungen etwa Erkenntnisse über den Gesundheitszustand der Bewohner liefern oder wie mobil und selbständig die Pflegebedürftigen sind. Zusätzlich sind Besuche externer Prüfer in den Heimen vorgesehen. Die Daten werden an eine unabhängige Stelle weitergeleitet und dort ausgewertet. Die jeweiligen Ergebnisse werden dann von den Pflegekassen im Internet veröffentlicht. Das erste Mal soll dies im kommenden Frühjahr geschehen.



Das neue System löst Schritt für Schritt die bisherigen Pflegenoten ab. Sie galten als intransparent und wenig aussagekräftig.