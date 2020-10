In Alten- und Pflegeheimen sollen flächendeckend Coronatests vorgenommen werden, um Personal, Besucher und Bewohner besser vor dem Virus zu schützen.

Das sieht ein Entwurf von Bundesgesundheitsminister Spahn vor. Danach sollen die Tests ab dem 15. Oktober erfolgen. Das Papier, das dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" vorliegt, sieht ähnliche Regelungen etwa für Krankenhäuser, Zahnarztpraxen, ambulante Pflegedienste und Dialysestellen

vor. Werde in solchen Einrichtungen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt, habe jeder, der in den vorigen zehn Tagen dort gewesen sei, Anspruch auf einen Test. Ziel sei es, besonders gefährdete Personen besser zu schützen, heißt es in dem Entwurf.

