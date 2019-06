Die Bundesregierung will mit Hilfe höherer Löhne den Personalnotstand in der Alten- und Krankenpflege lindern.

Das Kabinett hat in Berlin einen Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil - SPD - auf den Weg gebracht. Demnach sollen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter einen Tarifvertrag aushandeln, der dann für die gesamte Branche für verbindlich erklärt würde. Gelingt das nicht, will der Minister die Mindestlöhne in der Pflege erhöhen und dadurch die Bezahlung in der Branche verbessern. Heil plant unterschiedliche Mindestlöhne für Hilfskräfte und ausgebildete Fachkräfte. Die Unterschiede zwischen West und Ost sollen wegfallen.



Im Westen und in Berlin gilt derzeit in der Pflegebranche ein Mindestlohn von 11,05 Euro, im Osten von 10,55 Euro. Fast 40.000 Stellen in der Alten- und Krankenpflege sind unbesetzt.