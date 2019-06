Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil für höhere Löhne in der Alten- und Krankenpflege beschlossen.

Darin wird in Aussicht gestellt, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Gelingt es den Tarifpartnern nicht, solche Verträge auszuhandeln, will die Regierung die Mindestlöhne anheben. In Westdeutschland und in Berlin gilt derzeit in der Pflegebranche ein Mindestlohn von 11,05 Euro pro Stunde, im Osten liegt er bei 10,55 Euro. Fast 40.000 Stellen in der Alten- und Krankenpflege sind unbesetzt.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte davor, dass die Mehrkosten am Ende auf die Pflegebedürftigen abgewälzt werden könnten. Um dies zu vermeiden, müsse es einen steuerfinanzierten Bundeszuschuss geben. Heil hatte zuletzt erklärt, die Finanzierung der höheren Löhne sei zunächst einmal Aufgabe der Pflegeversicherung.