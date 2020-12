Diakonie und Marburger Bund haben die Belastungen von Pflegenden und Medizinern in der Coronakrise beklagt.

Diakonie-Präsident Lilie sagte im Deutschlandfunk, der Personalmangel sei das Hauptproblem bei der Bekämpfung der Pandemie. Zudem sei deutlich geworden, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Coronakrise weiter verschlechtert hätten. Das sei eines der Ergebnisse der Covid-19-Pflegestudie, die heute in Berlin vorgestellt wird. Die Pflegenden seien am Limit.



Ähnlich äußerte sich die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Die Verbandsvorsitzende Johna sagte dem Evangelischen Pressedienst, das ärztliche und pflegerische Personal arbeite am Anschlag. Sie finde die Überlegung schockierend, Ärztinnen und Ärzte, die positiv auf das Virus getestet seien, weiter arbeiten zu lassen, ohne auch nur annähernd alle Entlastungsmöglichkeiten für das Personal auszuschöpfen.

