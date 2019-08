Deutschland will auf den Philippinen weitere Pflegekräfte anwerben.

Dazu führt die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Weiss, nach eigenen Angaben Gespräche in der Hauptstadt Manila. Morgen seien Treffen mit dem Arbeitsminister des Landes und Vertreter einer internationalen Arbeitsvermittlungsagentur geplant, hieß es. Die Philippinen seien ein wichtiges Herkunftsland für gut ausgebildete Pflegekräfte. Im ersten Halbjahr 2019 hätten die Behörden dort mehr als 25.000 Ausreiseanträge für entsprechendes Personal genehmigt. Knapp 1.500 von ihnen arbeiteten in der Pflegebranche in Deutschland. In diesem Bereich fehlen in der Bundesrepublik fast 40.000 Stellen.