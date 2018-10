Pflegekräfte in Kliniken

Für deutsche Krankenhäuser kommen zum Jahreswechsel verpflichtende Untergrenzen für den Einsatz von Pflegepersonal.

Sie sollen ab dem 1. Januar 2019 für Intensivstationen sowie Abteilungen für Kardiologie, Geriatrie und Unfallchirurgie gelten. Das sieht eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Spahn, CDU, vor, die voraussichtlich in dieser Woche in Kraft treten soll. Spahn sagte, ein Mangel an Pflegekräften gefährde Patienten. Krankenhäuser mit zu wenigen Pflegekräften für zu viele Patienten müssten Betten abbauen, betonte der Minister. Verhandlungen zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen über Personal-Untergrenzen hatten zuvor zu keinem Ergebnis geführt. Der Minister betonte, damit sich Krankenhäuser auf die neuen Untergrenzen einstellen könnten, würden die Mindeststandards "schrittweise, aber konsequent" eingeführt.



Laut einer neuen Studie der Hans-Böckler-Stiftung fehlen im Pflegedienst deutscher Krankenhäuser rund 100.000 Vollzeitstellen.