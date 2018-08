In den deutschen Krankenhäusern ist die Zahl der Pflegekräfte, die in Vollzeit arbeiten, im letzten Jahr leicht gestiegen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden waren es 328.500 Mitarbeiter und damit 3.400 mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt herrscht in den Kliniken allerdings ein Pflegenotstand, dem die Bundesregierung mit einem Sofortprogramm begegnen will. Allein in der Altenpflege sollen 13.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden.