Der Präsident des Deutschen Pflegerates, Wagner, fordert deutliche Verbesserungen, um Pflegeberufe attraktiver zu machen.

Er fordere ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro, sagte Wagner der "Passauer Neuen Presse". Das wäre eine angemessene Entlohnung und der Pflegeberuf wäre konkurrenzfähig. Insgesamt - so Wagner weiter - brauche es mehr Verbindlichkeit, um eine bessere Ausstattung in der Kranken- und Altenpflege zu erreichen. Die Festlegung von Personaluntergrenzen - etwa in den Kliniken - reiche nicht aus. Vielmehr müssten die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass der Beruf wieder attraktiver werde, verlangte Wagner.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.