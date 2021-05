Das Bundeskabinett könnte in der kommenden Woche die Reform für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften auf den Weg bringen.

Nach Medienberichten will die Ministerrunde am Mittwoch die Gesetzesänderung billigen. Der Bundestag könnte die Reform dann noch vor der Sommerpause beschließen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Altenheime und Pflegedienste von September 2022 an nur noch dann eine Zulassung erhalten, wenn sie nach Tarif bezahlen. Auch bestehende Einrichtungen sollen mindestens in Höhe eines Tarifvertrags zahlen müssen.



Finanziert werden soll das Vorhaben durch eine Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung für Kinderlose um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent des Bruttolohns sowie durch einen Zuschuss des Bundes von jährlich einer Milliarde Euro.



Nach Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums wird etwa die Hälfte der rund 1,2 Millionen Pflegekräfte nicht nach Tarif bezahlt. Sie verdienen etwa zwei Euro pro Stunde weniger.

