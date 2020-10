Diakonie-Präsident Lilie hält die von Bundesgesundheitsminister Spahn vorgeschlagene Deckelung der Eigenanteile für Pflegeheimbewohner für unzureichend.

Zwar gehe der Vorschlag in die richtige Richtung, aber es seien nur politische Trippelschritte, sagte Lilie in Berlin. Nötig sei eine umfassende Gesamtkonzeption und keine Salamitaktik. Nach Spahns Plänen sollen die Eigenanteile der Heimbewohner und ihrer Angehörigen für die stationäre Pflege auf 700 Euro im Monat und längstens drei Jahre begrenzt werden. Außerdem will er die tarifliche Bezahlung von Pflegekräften sicherstellen und die Leistungen für die Pflege zu Hause vereinfachen.

