Das Bundeskabinett hat die Pflegereform auf den Weg gebracht. Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass mehrere hunderttausend Pflegekräfte dadurch künftig besser bezahlt werden, vor allem in Ostdeutschland.

Der Entwurf sieht vor, dass Einrichtungen nur dann Geld aus der Pflegeversicherung bekommen, wenn sie ihre Beschäftigten nach Tarifverträgen oder in ähnlicher Höhe bezahlen. Zudem soll es wegen steigender Zuzahlungen in Heimen auch Entlastungen für Pflegebedürftige geben. Zur Finanzierung sollen ein höherer Pflege-Beitragssatz für Kinderlose und ein Milliarden-Zuschuss des Bundes dienen. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung erwartet dennoch eine Finanzierungslücke von rund zwei Milliarden Euro.



Bundesgesundheitsminister Spahn sagte nach dem Kabinettsbeschluss in Berlin, hunderttausende Beschäftigte würden von der Reform profitieren. Dies gelte vor allem für Pflegekräfte in Ostdeutschland, wo viele bislang ohne Tarifvertrag beschäftigt seien, sagte Spahn nach dem Kabinettsbeschluss in Berlin. Pflegekräfte würden Jahr um Jahr besser verdienen. Bundesarbeitsminister Heil rechnet mit Lohnsteigerungen um bis zu 300 Euro im Monat.



Gerade durch die Pandemie sei jedem klar geworden, dass die Pflegekräfte mehr Lohn, mehr Kolleginnen und Kollegen und mehr eigene Befugnisse verdient hätten, betonte Spahn. Pflegekräfte sollten den Reformplänen zufolge künftig deshalb auch mehr selbständige Entscheidungen treffen können, etwa beim Verordnen von Hilfsmitteln und in der häuslichen Pflege.

Linke warnt vor Flickenteppich bei der Bezahlung

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Lötzsch, kritiserte die geplante Pflegereform. Sie sagte im Deutschlandfunk, das große Problem sei, dass man wahrscheinlich einen Flickenteppich an Regelungen bekommen werde. Ihre Partei fordere darum einen festen Betrag von mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt für die Pflegekräfte. Zudem müsse es eine gesetzliche Personalbemessung für alle Berufe in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geben.

Städtetag für größere Entlastungen

Der Deutsche Städtetag hält es für geboten, die Heimbewohner bei der geplanten Pflegereform noch stärker zu entlasten. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es reiche nicht aus, höhere Lohnkosten bei den Beschäftigten durch Zuschüsse für die Pflegebedürftigen abzufedern. Der Städtetag fordert darum, dass die Bewohnerinnen und Bewohner als Anteil an den Pflegekosten nur einen festen Sockelbetrag zahlen. Alle darüber hinausgehenden Pflegekosten solle die Pflegeversicherung übernehmen - vom ersten Tag an, betonte Dedy.

