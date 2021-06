Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Schulz-Asche hat Zweifel, ob die Finanzierung der Pflegereform durch eine Anhebung des Beitrags für Kinderlose verfassungskonform ist.

Sie glaube nicht, dass diese Regelung das Bundesverfassungsgericht übersteht, wenn geklagt würde, sagte Schulz-Asche im Deutschlandfunk. In der Sendung "Zur Diskussion" erklärte sie, dass das Bundesverfassungsgericht zwar 2001 bereits ein Urteil zur Frage der Gleichbehandlung von Eltern und Kinderlosen gefällt habe. Aber damals sei es um eine Entlastung von Eltern gegangen, nicht um eine Belastung von Kinderlosen. "Wir brauchen eine umfassende Solidarität, die kann sich nicht danach richten, ob jemand Kinder hat", so Schulz-Asche, die Mitglied im Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages ist.



Am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett eine Pflegereform, mit der die Löhne und Arbeitsbedingungen in der Branche verbessert werden sollen. Finanziert werden soll das Vorhaben über einen jährlichen Zuschuss des Bundes in Höhe von einer Milliarde Euro sowie über eine Anhebung des Pflegebeitrags für Kinderlose in Höhe von 0,1 Prozentpunkte. Der Bundestag soll noch vor der Bundestagswahl über den Gesetzentwurf abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.