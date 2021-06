Die von der Regierung geplante Pflegereform stößt bei Gewerkschaften und Patientenschützern auf Kritik.

Verdi-Chef Werneke sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei völlig offen, ob die Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung zu den Löhnen in der Altenpflege tatsächlich Wirkung entfalte. Es gebe in dem Gesetz keinen Mechanismus, der Gefälligkeitstarifverträge zwischen Pseudogewerkschaften und Pflegeanbietern ausschließe. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, bemängelte, im ersten Jahr der Reform werde sich die finanzielle Situation der 900.000 Pflegeheimbewohner gar nicht verbessern.



Union und SPD wollen mit der Gesetzesänderung erreichen, dass Beschäftigte in der Altenpflege bundesweit Tariflöhne erhalten und dass die Eigenanteile für einen Heimplatz sinken. Der Bundestag will die Reform am Nachmittag beschließen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.