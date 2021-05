Private Betreiber von Pflegeeinrichtungen kritisieren die von der Bundesregierung geplante Tarifbindung bei der Bezahlung von Pflegekräften.

Damit nehme die Koalition eine Existenzgefährdung der Pflegeeinrichtungen in Kauf und setze die Versorgung bedürftiger Menschen aufs Spiel, sagte der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Meurer, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Mit der vorgesehenen Gesetzesänderung sei nicht gesichert, dass Tariflöhne durch die Pflegekassen tatsächlich in ausreichender Höhe refinanziert würden. Gesundheitsminister Spahn mache sich zum Erfüllungsgehilfen der SPD, die sich gegen das Engagement privater Anbieter in der Pflege ausspreche.



Union und SPD haben sich laut Medienberichten darauf verständigt, dass Pflegeeinrichtungen ab September 2022 nur noch dann eine Zulassung erhalten, wenn sie ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Gleichzeitig sollen Pflegeheimbewohner bei den Eigenanteilen entlastet werden.

