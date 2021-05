Union und SPD wollen eine bessere Bezahlung von Pflegekräften durchsetzen. Das sieht der Entwurf für eine Pflegereform vor, aus dem mehrere Medien zitieren. Demnach ist geplant, dass Altenheime und Pflegedienste von September 2022 an nur noch dann eine Zulassung erhalten, wenn sie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Tarif bezahlen.

Auch bestehende Einrichtungen sollen mindestens in Höhe eines Tarifvertrags zahlen müssen. Zur Finanzierung wird laut dem Entwurf der Beitragssatz zur Pflegeversicherung für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent erhöht. Außerdem soll es einen Bundeszuschuss von jährlich einer Milliarde Euro geben.



Kritik an den Plänen kam von der Opposition. Die Grünen sprachen von einem halbherzigen Entwurf, die Linkspartei verlangte einen allgemeinverbindlichen Flächentarifvertrag in der Pflege. Die FDP zweifelte die finanzielle Solidität der Pläne an.

