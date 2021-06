Der Deutsche Städtetag hält es für geboten, die Heimbewohner bei der geplanten Pflegereform noch stärker zu entlasten.

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es reiche nicht aus, höhere Lohnkosten bei den Beschäftigten durch Zuschüsse für die Pflegebedürftigen abzufedern. Der Städtetag fordert darum, dass die Bewohnerinnen und Bewohner als Anteil an den Pflegekosten nur einen festen Sockelbetrag zahlen. Alle darüber hinausgehenden Pflegekosten solle die Pflegeversicherung übernehmen - vom ersten Tag an, betonte Dedy.



Das Bundeskabinett will die Pflegereform heute auf den Weg bringen. Der Entwurf sieht vor, dass Einrichtungen nur noch dann Geld aus der Pflegeversicherung bekommen, wenn sie ihre Beschäftigten nach Tarifverträgen oder in ähnlicher Höhe bezahlen. Zudem soll es wegen steigender Zuzahlungen in Heimen auch Entlastungen für Pflegebedürftige geben. Die Finanzierung soll auch durch eine Erhöhung des Zuschlags für Kinderlose beim Pflegebeitrag um 0,1 Punkte gesichert werden.

