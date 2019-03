Vorschläge aus der CDU für einen geringeren Eigenanteil bei den Pflegekosten stoßen bei Pflegeverbänden auf Kritik.

Der CDU-Politiker Rüddel hatte im Deutschlandfunk angeregt, dass Angehörige im Pflegeheim hauswirtschaftliche Leistungen erbringen könnten, um die Kosten zu senken. Als Beispiele nannte er Essen reichen oder die Reinigung des Zimmers.



Der BIVA-Pflegeschutzbund erklärte in einem Schreiben an unseren Sender, man befürchte eine Verlagerung der Verantwortung auf die Angehörigen. So müsste jede einzelne Leistung, die erbracht werde, finanziell bewertet und dokumentiert werden. Dafür wäre ein hoher Aufwand nötig. Weiter heißt es, im chronisch unterfinanzierten Sozialbereich sollten stets die Laien alles auffangen, was nicht funktioniere.



Weiter könne man die Qualität nur noch schwer messen, wenn die Leistungen teilweise von Laien erbracht würden. Zum anderen komme es notwendig zu Ungerechtigkeiten. Schon jetzt sehe man, dass Pflegebedürftige mit Angehörigen, die sich kümmerten, besser versorgt würden.



Allerdings stimme man mit Rüddel darin überein, dass der Eigenanteil bei den Pflegekosten gedeckelt werden müsse. Darauf sollte sich die Politik jetzt konzentrieren.



Der BIVA-Pflegeschutzbund vertritt bundesweit die Interessen von Menschen, die im Alter im Heim wohnen und Pflege beanspruchen.