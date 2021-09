Mehrere Pflegeunternehmen haben in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen gesetzliche Regelungen zum Tarifzwang in der Altenpflege eingereicht.

Wie zwei ihrer Dachverbände mitteilten, sehen sich die klagenden Unternehmen in ihren Grundrechten auf Tarifautonomie, Berufsfreiheit und Gleichbehandlung verletzt. Nach Meinung der Kläger drohe der Gesetzgeber durch das im Juni beschlossene Gesetz - Zitat - "mit nichts weniger als dem Existenzverlust", wenn sich die Unternehmen nicht fügten. Der Bundestag hatte beschlossen, dass ab September kommenden Jahres alle Pflegeeinrichtungen ihre Beschäftigten nach Tarif oder in vergleichbarer Höhe bezahlen müssen, wenn sie mit der gesetzlichen Pflegeversicherung abrechnen wollen.



Zuvor war der Plan der Minister Heil und Spahn gescheitert, einen flächendeckenden Tarifvertrag einzuführen - unter anderem am Widerstand des katholischen Wohlfahrtsverbandes Caritas.

