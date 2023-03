Altenheime

Auch Pflegeheime bekommen laut Verband die Inflation zu spüren. (Christoph Schmidt/dpa)

Die Pflege stehe unter enormen Druck, weil unter anderem die Inflation die Kosten explodieren lasse und man händeringend Fachkräfte suche, sagte Verbandspräsident Greiner in Berlin. In der Folge müssten immer mehr Heime Insolvenz anmelden. Greiner rief die Bundesregierung dazu auf, Einrichtungen in der aktuellen Notlage kurzfristig finanziell zu unterstützen. Zugleich forderte er Pflegekassen, Länder und Kommunen auf, ihren gesetzlichen Finanzierungspflichten nachzukommen. Als Konsequenz aus dem Fachkräftemangel sprach sich der Verbandspräsident dafür aus, den nach seinen Worten unrealistischen Personalschlüssel für Heime abzuschaffen.

Der Arbeitgeberverband Pflege vertritt die Interessen von 955 Mitgliedsunternehmen mit rund 80.000 Beschäftigten.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.