Der CDU-Politiker Rüddell schließt sich der SPD-Forderung an, Teile der Pflegeversicherung künftig über einen Steuerzuschuss zu finanzieren.

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag sagte im Deutschlandfunk, man könne die Pflegebedürftigen nicht alleine lassen, da es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handle. Rüddel forderte zudem, die Eigenanteile im stationären Bereich zu deckeln.



Auch die SPD pocht auf eine Begrenzung der Eigenanteile in der Pflegeversicherung und will dies über Steuerzuschüsse finanzieren. Eine entsprechende Bundesratsinitiative von Schleswig-Holstein, Berlin, Hamburg und Bremen soll morgen in der Länderkammer beraten werden.



Die gesetzliche Pflegeversicherung hat laut Medienberichten im vergangenen Jahr ein Minus in Höhe von 3,5 Milliarden Euro gemacht. Die Rücklagen seien dadurch auf rund 3,4 Milliarden Euro zusammengeschmolzen, schreibt der Berliner "Tagesspiegel" unter Berufung auf aktuelle Zahlen des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherungen. Ohne die Beitragserhöhung um 0,5 Prozentpunkte zu Jahresbeginn hätte man jetzt ein erhebliches finanzielles Problem, sagte der für die Pflege zuständige GKV-Vorstand Kiefer der Zeitung. Seit der Reform des Pflegesystems Anfang 2017 seien deutlich mehr Menschen leistungsberechtigt als vorher. So gebe es beispielsweise mehr Hilfen für Demenzkranke.