Bundesgesundheitsminister Spahn spricht sich für eine stärkere Anhebung der Beiträge zur Pflegeversicherung als bisher geplant aus.

Wenn man mehr Pflegekräfte wolle, und diese besser bezahlt werden sollten, werde das mehr kosten, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Deshalb müsse der Beitragssatz zum Jahreswechsel um 0,5 Prozentpunkte steigen. Das werde sich im Nettoverdienst der Menschen niederschlagen, betonte Spahn. Sein Eindruck sei aber, dass es bei diesem Thema generationsübergreifend in weiten Teilen der Bevölkerung eine Unterstützung gebe.



Derzeit liegt der Beitragssatz in der Pflegeversicherung für Eltern bei 2,55 Prozent des Bruttoeinkommens und für Kinderlose bei 2,8 Prozent. Zuletzt war von einer Anhebung um 0,3 Prozentpunkte die Rede.