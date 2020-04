Wie hältst Du es mit der Maske? Bei der Antwort auf diese Frage scheiden sich die Geister. Die einen argumentieren: Die Schutzmasken können helfen, das Infektionsrisiko zu drosseln. Und deshalb sei es sinnvoll, dass wir alle ab sofort beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen. Die anderen kritisieren: Einfache OP-Masken, ob gekauft oder selbstgenäht, bringen so gut wie nichts. Sie vermitteln allenfalls ein Gefühl von Sicherheit. Und das könnte ihre Träger dazu verleiten, leichtsinnig zu werden.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Im Prinzip haben beide Seiten Recht. Fangen wir mit den Befürwortern der Maskenpflicht an. Auf Deutschlands oberste Seuchenschützer konnten die sich lange nicht berufen. Erst vor wenigen Wochen empfahl das Robert-Koch-Institut erstmals das "Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum". Begründung: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, könne so verringert werden.

Dünne wissenschaftliche Belege

Die wissenschaftlichen Belege dafür sind zwar dünn. Aber da einfache Chirurgenmasken dafür konzipiert wurden, Patienten vor Keimen aus dem Mund ihrer Operateure zu schützen, darf man schon davon ausgehen, dass professionelle OP-Masken genau das tun. Wenn ich künftig beim Einkaufen eine trage, leiste ich also einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie: Weil ich meine Mitmenschen vor Coroanaviren schütze, die ich möglicherweise in mir trage, ohne es zu wissen. Wie gut auch selbstgenähte Masken diese Fremdschutz-Funktion erfüllen, kommt aufs Material und die Machart an. Ein einfacher Schal ist weitgehend nutzlos.

Nun zu den Argumenten der Kritiker: Keine der simplen OP-Masken schützt ihren Träger wirksam vor einer Infektion. Denn beim Atmen strömt die Luft meist am Rand der Maske vorbei. Und mit ihr umgehen dann auch die Viren die Textilbarriere. Wer sich selbst schützen will, braucht deshalb eine jener fest sitzenden FFP-Masken, die bis auf Weiteres ausschließlich Ärzten, Pflegern und Risikopatienten vorbehalten sein sollten. Und am besten gleich noch eine Taucherbrille, um auch seine Augen als Eintrittspforte für die Viren abzuschotten.

Da wohl nur wenige soweit gehen mögen, heißt das im Klartext: Wer sich durchs Tragen einer OP-Maske dazu verleiten lässt, weniger Abstand zu halten, der erhöht sein Ansteckungsrisiko. Meine Erfahrungen im Supermarkt zeigen, dass es da noch Aufklärungsbedarf gibt - gerade auch bei älteren Menschen, die ein Mund-Nasen-Schutz scheinbar häufig in der falschen Sicherheit wiegt: Mir kann schon nichts passieren. Ein fataler Irrtum. Maske auf und dennoch weiter vorsichtig bleiben, sobald man Einkaufen geht oder Bus fährt – das muss die Devise bleiben für die nächsten Wochen und Monate. Denn nur wer beides tut, schützt sich und andere.

