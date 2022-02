Britische Regierung will Corona-Auflagen ändern. (Jessica Taylor/Uk Parliament/PA )

Premierminister Johnson sagte im Parlament in London, wenn die Infektionslage stabil bleibe, werde er die bisher für den 24. März vorgesehene Abschaffung der Maßnahme in England um einen Monat vorziehen. Seinen endgültigen Beschluss will Johnson nach eigenen Angaben verkünden, wenn die Abgeordneten in zwölf Tagen aus der anstehenden Winterpause zurückkommen.

Die Regierung hatte die meisten Corona-Auflagen bereits abgeschafft, unter anderem die Maskenpflicht. Im Vereinigten Königreich entscheidet jeder Landesteil über seine Corona-Maßnahmen. Die Regierung in London ist für England zuständig.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.