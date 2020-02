Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Stadt Pforzheim an die Bombardierungen durch die Alliierten vor 75 Jahren erinnert.

Mindestens 17.600 Menschen starben am 23. Februar 1945, als die Stadt innerhalb kürzester Zeit zerstört wurde.



Den Jahrestag nutzen regelmäßig Menschen aus dem rechtsextremen Lager für einen Fackelaufzug. Angesichts des rassistischen Anschlags von Hanau wollte die Stadt den Aufzug in diesem Jahr verbieten. Sie scheiterte damit jedoch vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Rund 70 Menschen nahmen an dem Fackelaufzug teil - bei etwa 500 Gegendemonstranten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Stimmung bei Teilen der Versammlungsgegner sei aggressiv gewesen, hieß es weiter. Kollegen seien mit Gegenständen beworfen, Dienstwagen beschädigt worden. Die Beamten hätten vereinzelt Pfefferspray eingesetzt.