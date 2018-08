Der deutsche Pharmakonzern Fresenius Kabi will eine im US-Bundesstaat Nebraska geplante Hinrichtung gerichtlich stoppen lassen.

Das Unternehmen hat eine Zivilklage gegen den Bundesstaat und den dortigen Leiter der Strafvollzugsbehörde eingereicht. Nebraska soll auf illegale Weise an zwei von Fresenius Kabi hergestellte Substanzen gelangt sein, die für eine Giftspritze zur Hinrichtung verwendet werden sollen. Nach Angaben des Konzerns seien die Mittel unter Verstoß geltender Verträge an die Vollzugsbehörde gelangt.



Der Bundesstaat hatte keine Angaben darüber gemacht, wie er an die Substanzen gekommen ist.