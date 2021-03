Der Pharmazie-Professor Thorsten Lehr hält es für richtig, die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt zu lockern.

Lehr sagte im Deutschlandfunk, zwar befinde sich Deutschland seiner Meinung nach am Fuße einer dritten Welle, doch die Menschen seien müde und der bisherige Lockdown habe nicht mehr gewirkt. Deshalb sei es jetzt wichtig, die von Bund und Ländern beschlossenen Öffnungsschritte mit Schnelltests abzusichern, betonte Lehr. Andernfalls werde Deutschland schnell wieder die Grenze von 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche erreichen, ab der Lockerungen zurückgenommen werden müssen.



Lehr simuliert an der Universität des Saarlandes die Entwicklung von Covid-19. Der Professor für Klinische Pharmazie äußerte sich besorgt, was die Fortschritte bei den Impfungen gegen das Coronavirus angeht. Hier sei Deutschland immer noch zu langsam, und selbst nach einer Durchimpfung der über 80-Jährigen werde man keine freie Fahrt gewähren können. Denn das Beispiel Israel zeige, dass auch Menschen zwischen 40 und 60 Jahren ein Risiko hätten, mit schwerem Covid-19-Verlauf ins Krankenhaus zu kommen. Zudem müssten Langzeitfolgen wie Long-Covid oder Post-Covid verhindert werden.

