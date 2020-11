Im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Polizei offenbar einen Versuch verhindert, ein Wahlzentrum zu stürmen.

Die Polizei nahm einen bewaffneten Mann fest, der zusammen mit einem weiteren Verdächtigen in einem Fahrzeug vor dem Kongresszentrum in der Stadt Philadelphia gewartet hatte. Ein Polizeisprecher teilte mit, man habe den Tipp bekommen, dass sich die beiden Männer vom Staat Virginia aus auf den Weg gemacht hätten, das Convention Center anzugreifen. Nähere Angaben liegen noch nicht vor.



In Pennsylvania ist die Wahl zwischen Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden noch nicht entschieden. Sollte Biden die 20 Wahlleute für sich gewinnen, käme er auf 273 und hätte damit die für die Wahl zum Präsidenten notwendige Zahl von 270 Wahlleuten übertroffen.

