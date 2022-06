US-Schauspieler

Erst mit 30 Jahren zum Schauspiel gefunden: Philip Baker Hall. (imago-images / Future Image / D. Van Tine)

Philip Baker Hall hatte sich erst mit 30 Jahren der Schauspielerei zugewandt und zunächst in vielen Off-Broadway-Theaterproduktionen in New York gespielt. Nach ersten kleinen Film- und Fernsehrollen konnte er sich in den 80er-Jahren als Charakterdarsteller etablieren. In Deutschland wurde Hall vor allem durch die Filme "Magnolia" und "Boogie Nights" von Paul Thomas Anderson und seine Auftritte in den Sitcoms "Seinfeld" und "Modern Family" bekannt. Außerdem war er in "Die Truman Show", "Der talentierte Mr. Ripley" und "Bruce Allmächtig" zu sehen.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.