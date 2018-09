Auf den Philippinen sind durch den Taifun "Mangkhut" mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Behörden war auf der nördlichen Hauptinsel Luzon nach heftigen Regenfällen ein Hang abgerutscht und hatte die Bewohner unter sich begraben. Insgesamt wurden mehr als 40 Erdrutsche gemeldet. Der Taifun entwurzelte Bäume, sorgte für Stromausfälle und beschädigte Gebäude. Mehr als 5 Millionen Menschen leben in den betroffenen Regionen.



"Mangkhut" war in der Nacht mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. Dort schwächte er sich ab und zieht nun in Richtung China weiter.