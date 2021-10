Rodrigo Duterte kandidiert doch nicht als Vizepräsident der Philippinen. Damit wird es wahrscheinlicher, dass seine Tochter in das Rennen um die Präsidentschaft eintritt.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Er werde am Ende seiner sechsjährigen Amtszeit nicht als Vizepräsident kandidieren, erklärte er und verwies auf Umfragen: Eine überwältigende Mehrheit der Philippiner betrachte seine Kandidatur als Verletzung der Verfassung und den Versuch, das Recht und den Geist der Verfassung zu umgehen.

Ermittlungsverfahren in Den Haag

Da die Verfassung nur eine Amtszeit erlaubt, wollte Duterte ursprünglich bei der Wahl im Mai für das Vizepräsidentenamt kandidieren, und sein Vertrauter Christopher "Bong" Go für das Präsidentenamt. Diese Absicht war auf den Philippinen von Experten als Verhöhnung der Verfassung kritisiert worden. Die Opposition warf ihm auch vor, mit seiner Kandidatur dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag entgehen zu wollen. Dort läuft ein Ermittlungsverfahren gegen Duterte, dessen Regierungszeit von einem harten Vorgehen gegen Drogenkriminalität geprägt ist - mit massiven Menschenrechtsverletzungen, Zehntausenden Toten und der zunehmenden Unterdrückung der Pressefreiheit.

Dutertes Tochter könnte die nächste Präsidentin werden

Beobachter rechnen nun damit, dass Dutertes Tochter für das Präsidentenamt kandidieren könnte. Sara Duterte-Carpio ist derzeit Bürgermeisterin von Davao im Süden der Philippinen. In Umfragen werden ihr gute Chancen bescheinigt. Sie hatte ursprünglich erklärt, auf eine Kandidatur zu verzichten, wenn ihr Vater die Vizepräsidentschaft anstrebt.



Rodrigo Duterte ist seit 2016 Präsident der Philippinen. Zuletzt geriet er wegen seines Handelns in der Corona-Pandemie in die Kritik. Das Land stürzte in die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, tausende Menschen starben, Millionen verloren ihre Jobs, und die Impfkampagne kam nicht voran. Dennoch erfreute sich der Präsident im Land weiterhin großer Beliebtheit. Seine Amtszeit endet nächstes Jahr im Juni.

