Der Süden der Philippinen ist von einem Erdbeben erschüttert worden.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es die Stärke 7,2 und ereignete sich in einer Tiefe von 49 Kilometern. Berichte über Schäden liegen bisher nicht vor. Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum erklärte in der Nacht, für Gebiete in der Umgebung von 300 Kilometern bestehe die Gefahr eines Tsunamis.