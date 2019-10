Der Süden der Philippinen ist durch ein schweres Erdbeben erschüttert worden.

Die US-Erdbebenwarte gibt die Stärke inzwischen mit 6,6 an. In der Stadt Magsaysay stürzte nach Angaben der Behörden eine Schule ein, ein Jugendlicher kam ums Leben, mehrere wurden verletzt. Das Beben erschütterte die Region um 9 Uhr Ortszeit. Viele Menschen flohen in Panik aus Gebäuden.