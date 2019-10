Bei dem schweren Erdbeben im Süden der Philippinen ist die offizielle Zahl der Toten auf sieben gestiegen.

Nach Angaben der Behörden wurden Dutzende weitere Menschen verletzt. Das Beben erschütterte die Region im Süden der Insel Mindanao um 9 Uhr Ortszeit. Laut US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 6,6. Zahlreiche Häuser stürzten ein, darunter auch einige Schulen. Viele Menschen flohen in Panik aus Gebäuden. In der gesamten Region fielen Strom und die Telefonversorgung aus.



Erst vor zwei Wochen hatte in der gleichen Region die Erde gebebt. Hunderte Menschen sind bis heute in Notunterkünften untergebracht.