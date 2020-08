Der philippinische Präsident Duterte hat erneut strenge Ausgangsbeschränkungen über die Hauptstadt Manila und die umliegenden Provinzen verhängt.

Er reagierte damit auf die rasant gestiegene Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in seinem Land und auf einen Appell von nationalen 80 Gesundheitsorganisationen. Diese hatten gestern vor einem Kollaps des Gesundheitssystems gewarnt.



Das philippinische Gesundheitsministerium meldete heute mehr als 5000 Neuansteckungen mit dem Coronavirus, so viele wie noch nie an einem Tag. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf mehr als 100.000. Mehr als 2000 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.