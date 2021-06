Im Hafen der philippinischen Hauptstadt Manila ist es beim Auftanken eines Frachters zu einer Explosion gekommen.

Mehrere Besatzungsmitglieder sprangen von Bord der "Titan 8" in den Fluss Pasig, meldete die Küstenwache. Mindestens sechs Personen seien verletzt worden, zwei Besatzungsmitglieder werden weiterhin vermisst. Die Explosion löste Feuer in einem benachbarten Armenviertel aus. Hunderte Bewohner mussten sich in Sicherheit bringen. Die Flammen zerstörten rund vierzig Hütten, bevor es gelöscht werden konnte, teilte die philippinische Feuerschutzbehörde am mit. Die Hintergründe der Explosion sind noch unklar.

