Mehr als zwei Millionen Katholiken sind bei einer der größten religiösen Prozessionen der Welt barfuß durch die philippinische Hauptstadt Manila gezogen.

Damit drückten die Gläubigen ihre Verehrung für eine hunderte Jahre alte schwarze Jesus-Statue aus, den sogenannten Schwarzen Nazarener. Sie glauben, dass sie Wunder bewirken und Heilung bringen kann. Die Prozession erstreckt sich über mehr als sechs Kilometer und dauert bis zu 20 Stunden.

Bereits in den Stunden gab es mehrere Hundert Verletzte. Tausende Polizisten sicherten die Prozession ab. - Die Philippinen sind das einzige Land in Südostasien mit einer christlichen Bevölkerungsmehrheit.



Die hölzerne Jesus-Figur soll 1606 von Missionaren von Mexiko nach Manila gebracht worden sein und einen Schiffsbrand überstanden haben. Danach bekam sie den Namen Schwarzer Nazarener. Die Prozession erinnert daran, wie die Figur im 18. Jahrhundert zur Kirche in Quiapo gebracht wurde.