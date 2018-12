Auf den Philippinen ist das Kriegsrecht für die Insel Mindanao um ein weiteres Jahr verlängert worden.

Die beiden Kammern des Parlaments entschieden in einer Sondersitzung in Manila, dass die Ausnahmeregelung für die zweitgrößte Insel des Landes nun bis Ende 2019 gilt. Damit kamen die Abgeordneten einer Bitte von Präsident Duterte nach. Begründet wurde die Maßnahme damit, dass die Armee mehr Zeit benötige, um gegen Terroristen im Süden Mindanaos vorzugehen. Seit Mai 2017 gilt dort das Kriegsrecht. Damals hatten Islamisten, die sich zur Terrormiliz IS bekannten, die Großstadt Marawi unter ihre Kontrolle gebracht. Erst nach fünfmonatigen Kämpfen gelang es der Armee, die Stadt zurückzuerobern. Etwa 1.200 Menschen kamen ums Leben.