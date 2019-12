Duch den Taifun „Phanfone“ auf den Philippinen sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilten die philippinischen Behörden mit. Zudem wurden zahlreiche Häuser zerstört, in vielen Ortschaften gab es Stromausfälle. Phanfone war gestern knapp 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila auf Land getroffen. Nach Angaben der Wetterbehörden erreichte der Taifun Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde. Mehr als 25.000 Menschen saßen fest, weil Fähren ausfielen. Auch dutzende Inlandsflüge wurden gestrichen. An der Küste wurden mehrere Gebiete evakuiert. Mehr als 16.000 Menschen verbrachten Heiligabend in provisorischen Notunterkünften.